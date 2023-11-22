20
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قبل قدومه للنصر.. رئيس نادي الهلال يفجر مفاجأة كبيرة بشأن رونالدو
Lebanon 24
22-11-2023
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال السعودي غير الربحية، فهد بن نافل، أن فريقه قد فاوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانضمام إلى صفوفه، قبل تعاقد نادي النصر معه.
وانضم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، إلى صفوف نادي النصر "العالمي"، في كانون الثاني الماضي، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد بالتراضي.
Advertisement
وتحدث بن نافل لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "نحن فاوضنا كريستيانو رونالدو من قبل، دائما نفاوض ونبحث عن اللاعب الأفضل لنادي الهلال، فخورون بالمجموعة التي لدينا الآن، ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين وكل الأندية".
علما أن نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، سعد اللذيذ، كان قد ذكر أن برنامج الاستقطاب الذي تقوده الرابطة عمل منذ البداية على إتمام صفقة انضمام رونالدو لنادي النصر فقط.
بيد أن فهد بن نافل، أوضح ذلك بالقول: "مفاوضاتنا مع رونالدو لم تكن بذات توقيت مفاوضات نادي النصر بل قبل، في سوق الانتقالات الصيفية (الذي يسبق انضمام رونالدو للنصر)".
وتابع بالقول: "إذا كان سعد اللذيذ قد ذكر أن نادي الهلال لم يفاوض كريستيانو رونالدو فهذا غير دقيق"، مشيرا بن نافل إلى أن خلال المفاوضات مع النجم البرتغالي لم يكن اللذيذ يشغل منصبه. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
Lebanon 24
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
02:30 | 2023-11-22
22/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
13:54 | 2023-11-21
21/11/2023 01:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
12:30 | 2023-11-21
21/11/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
11:55 | 2023-11-21
21/11/2023 11:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق صواريخ "بركان"... هل اقتربت "المواجهة المباشرة" بين "الحزب" وإسرائيل؟
Lebanon 24
بعد إطلاق صواريخ "بركان"... هل اقتربت "المواجهة المباشرة" بين "الحزب" وإسرائيل؟
11:30 | 2023-11-21
21/11/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:30 | 2023-11-22
صحيفة فرنسية تفجر مفاجأة مدوية بشأن انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس
04:00 | 2023-11-22
ألمانيا تنهي عام 2023 بهزائم تاريخية
03:20 | 2023-11-22
لأول مرة في التاريخ.. الأرجنتين تنسف "قاعدة البرازيل"
02:00 | 2023-11-22
إنتر ميامي يفاجئ السعودية بشأن "الرقصة الأخيرة" لميسي ورونالدو!
00:16 | 2023-11-22
ما هي المنتخبات المتأهلة إلى "يورو 2024"؟
23:00 | 2023-11-21
السعودية تهزم الأردن بثنائية وتنفرد بالصدارة في تصفيات كأس العالم 2026
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
22/11/2023 18:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
22/11/2023 18:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
22/11/2023 18:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24