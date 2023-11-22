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رياضة

شجار بين ميسي ورودريغو.. نحن أبطال العالم!

Lebanon 24
22-11-2023 | 13:59
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خرجت خرجت المواجهة الكروية بين البرازيل الأرجنتين عن السيطرة قبل أن تبدأ خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. 

واشتبكت الشرطة مع المشجعين قبل المباراة، مما أدى إلى تأخير انطلاقها لمدة 30 دقيقة، وسط مخاوف لدى اللاعبين بشأن سلامة المشجعين.

وبدأت جماهير البرازيل والأرجنتين المشاحنات أثناء عزف النشيد الوطني للبرازيل، مما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن، حيث شوهد العديد من المشجعين، وهم يحطمون كراسي الملعب ويستخدمونها كأسلحة.

المشاحنات انتقلت إلى أرض الملعب إذ احتسب 42 خطأ و3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء (كلها للبرازيل).

وانعكست هذه الملاسنات إلى لاعبي "السامبا" و"التانغو" وكان أبرزها التلاسن بين الأرجنتيني رودريغو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد والبرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد وتدخل فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد "الألبيسيليستي".

ووصف مهاجم ريال مدريد لاعبي منتخب الأرجنتين بـ"الجبناء" بعد انسحابهم إلى غرف الملابس عقب الاشتباكات بين المشجعين والشرطة، والتي وصف ميسي تعاملها مع الجماهير بالـ "وحشي".

وقال رودريغو لميسي ورودريغو دي بول، أنتم "جبناء" لذهابكم إلى غرف تبديل الملابس.

ورد ميسي "نحن أبطال العالم، لماذا نحن جبناء؟ انتبه لكلامك"، بحسب قناة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية.

وانضم العديد من اللاعبين الآخرين من كلا الفريقين للتأكد من أن التلاسن لن يتحول إلى شجار، حيث شوهد ميسي وهو يضع يده على رقبة رودريغو.

وأصر أبطال العالم على أنهم لن يعودوا إلى أرض الملعب إلا بعد استعادة النظام، وفعلوا ذلك بعد قضاء أكثر من 20 دقيقة في غرفة تبديل الملابس.

وفي النهاية حسم المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام نظيره البرازيلي بهدف وحيد سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة الـ63.


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المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - العربية - وكالات

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