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رياضة

هل سخر رونالدو من زميله برونو فيرنانديز؟ بسبب إعطائه التعليمات للمنتخب

Lebanon 24
22-11-2023 | 16:00
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انتشر مقطع فيديو سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ابتسامتين ساخرتين من رونالدو وسيلفا رداً على زميليهما في المنتخب، عقب حديث البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، مع زملائه بين شوطي مباراة منتخب البرتغال و أيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.
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وأظهر مقطع فيديو، فيرنانديز وهو يقدم نصائح تكتيكية لزملائه في النفق المؤدي للمباراة قبل بداية الشوط الثاني، وكان رونالدو وبرونو يستمعان للمحادثة قبل أن يلتفت بعضهما لبعض ويبتسمان بسخرية.
وبعد ذلك، انسحب رونالدو مهاجم النصر السعودي بابتسامة مرسومة على وجهه قبل أن يطأطئ رأسه، ويدخل أرضية ملعب استعداداً للشوط الثاني.
وكانت البرتغال متقدمة بهدف واحد في تلك المرحلة، سجله فيرنانديز نفسه في الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله ريكاردو هورتا النتيجة في الشوط الثاني، ويمنح البرتغال فوزا بهدفين دون رد.
وبهذا الفوز، حققت كتيبة المدرب روبرتو مارتينيز العلامة الكاملة بـ10 انتصارات، حاصدا 30 نقطة، وتأهلت إلى "يورو 2024″، الذي تستضيفه ألمانيا العام المقبل.



المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - وكالات

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