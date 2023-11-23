24
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
خسر كل أموال مسيرته الكروية.. لاعب شهير يتعرّض لعملية احتيال كبرى من هو؟!
Lebanon 24
23-11-2023
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض اللاعب الدولي التركي السابق أردا توران لعملية احتيال في بلده، خسر على إثرها الملايين من أمواله، التي جمعها خلال مسيرته الكروية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.
واعتزل أردا توران (36 عاما) كرة القدم، العام الماضي بقميص غلطة سراي التركي بعدما خاض أكثر من 500 مباراة في الدوري التركي والإسباني، إضافة إلى 100 مباراة دولية بقميص منتخب تركيا، ويعمل حالياً ضمن الطاقم الفني لنادي طفولته غلطة سراي.
Advertisement
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها الأربعاء، أن أردا توران لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.
وقال توران في تصريحات متداولة: "لقد خدعني مدير بنك بقوله: من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق ربحا".
وأضاف الدولي التركي السابق: "لقد دفعت أكثر من 13 مليون يورو، كل المال والجهد في مسيرتي الذي اكتسبته، اختفى فجأة عمل سنوات بسبب تلك العملية".
كان سيسيل إرزان، مدير بنك سابق، هو من نصح أردا توران في استثمار أمواله، كما فعل مع زملائه في الفريق أبرزهم حارس المرمى الأوروغوياني فرناندو موسليرا.
لكن إرزان في دفاعه عن نفسه، قال: "ما زال يزعجني أن هؤلاء الأشخاص لا يتوقفون عن الطمع، ويريدون كسب المزيد". (روسيا اليوم)
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجلٌ من الجنوب.. إليكم ما فعله العدو هذا المساء!
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب.. إليكم ما فعله العدو هذا المساء!
13:58 | 2023-11-22
22/11/2023 01:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
Lebanon 24
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
16:44 | 2023-11-22
22/11/2023 04:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا فعل "حزب الله" مؤخراً؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا فعل "حزب الله" مؤخراً؟
11:35 | 2023-11-22
22/11/2023 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة عند حاجز للجيش.. ماذا حصل في المدفون؟ (فيديو)
Lebanon 24
بلبلة عند حاجز للجيش.. ماذا حصل في المدفون؟ (فيديو)
12:32 | 2023-11-22
22/11/2023 12:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمجموعة قيادية من "حزب الله" بينهم نجل النائب رعد
23:04 | 2023-11-22
22/11/2023 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2023-11-23
شغب واشتباكات في مباراة البرازيل والأرجنتين.. هذا ما حصل في الليلة "المجنونة"!
03:27 | 2023-11-23
العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي... ضمن 100 سيدة ''الأكثر تأثيراً في العالم''
00:54 | 2023-11-23
سرقة 8 ملايين وإطلاق 14 رصاصة.. هذا ما حصل في "محيط" ميسي!
16:00 | 2023-11-22
هل سخر رونالدو من زميله برونو فيرنانديز؟ بسبب إعطائه التعليمات للمنتخب
13:59 | 2023-11-22
شجار بين ميسي ورودريغو.. نحن أبطال العالم!
10:30 | 2023-11-22
صحيفة فرنسية تفجر مفاجأة مدوية بشأن انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
23/11/2023 12:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
23/11/2023 12:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
23/11/2023 12:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24