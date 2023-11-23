شغب واشتباكات في مباراة البرازيل والأرجنتين.. هذا ما حصل في الليلة "المجنونة"!

شهدت مباراة بين منتخب البرازيل ومنافسه الأرجنتين، التي أقيمت على أرض ملعب "ماراكانا" ليلة الأربعاء، وضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أحداثا مثيرة للجدل.

المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد سجّله نيكولاس أوتاميندي، تم تأجيلها لمدّة نصف ساعة بسبب الاشتباكات التي وقعت بين جماهير الفريقين في مدرجات الملعب، وأدت إلى تدخل الشرطة.

يالطيف وش صاير في الماراكانا !!

يخربيت الهمجيه في هذي القاره .. كيف كان مطالب ميسي بانتشال مجموعه حثاله طالعين من هالبيئه عشان يفوز بكاس العالم ؟ كيف اصلا مطالب بتحقيق منجز لبلاده في قاره عباره عن ضرب داخل الملعب وبالمدرج ؟



اسئله كثير .. ميسي معجزه pic.twitter.com/ChxaY2kjFb — ابو انفنيتي (@Farsm0) November 22, 2023 Advertisement

كيف بدأت المشاحنات؟

بدأت المشاحنات أثناء عزف النشيد الوطني للبرازيل، ما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردّت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.

تلك المشاهد التي لطخت صورة المباراة المنتظرة، كان وراءها مقطع فيديو وأغنية أرجنتينية تتباهى بإنجازات الأرجنتين وتنتقص من البرازيل ومن بيليه وتذكّرهم كيف أن مارادونا وكانينجا وميسي تغلّبوا عليهم مراراً، وهو الأمر الذي أشعل صراعاً قويّاً بين جمهوري الفريقين وأجبر الشرطة على التدخل بشكل قوي.

وحاول لاعبو منتخب "التانغو" ومنتخب "السامبا" حلّ المشكلة بالتوجّه نحو المدرجات لتهدئة الجماهير، لكن فجأة طلب قائد "بطل العالم" ليونيل ميسي من زملائه عدم اللعب والخروج من الملعب أمام صدمة الملايين، وذلك اعتراضاً على اعتداء الأمن البرازيلي على جماهير الأرجنتين في المدرجات.

وبعد مغادرة ميسي برفقة أفراد الفريق إلى غرف الملابس، عاد "جنود التانغو" مجدداً إلى الملعب، لكن العودة كانت غريبة أيضاً، اذ اشتبك ميسي لفظياً مع البرازيلي رودريغو مهاجم "ريال مدريد"، وتدخل اللاعبون لاحتواء الأمر في مواجهة مشحونة وشهدت إثارة كبيرة وخشونة زائدة.

رئيس الـ"فيفا" يعلق على أحداث المباراة



علّق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقال عبر انستغرام: "لا يوجد مكان على الإطلاق لأعمال العنف في كرة القدم، داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف: "مثل هذه الأحداث، كما رأينا خلال مباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين على ملعب ماراكانا، ليس لها مكان في مجتمعنا الرياضي".

وتابع: "بدون استثناء، يجب أن يتمتع جميع اللاعبين والمشجعين والموظفين والمسؤولين بالسلامة والأمان للعب والاستمتاع بكرة القدم، وأدعو السلطات المعنية إلى ضمان احترام ذلك على كل المستويات".

كما ألمح إنفانتينو إلى أن الـ"فيفا سيقوم باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأحداث التي جرت في "السوبر كلاسيكو".