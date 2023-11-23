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رياضة
مورينيو يحسمها... متى سينتقل إلى الدوري السعوديّ؟
Lebanon 24
23-11-2023
|
10:07
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صرح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي بأنه سينضم في يوم ما إلى الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، من دون تحديد سقف زمني لذلك.
وقال مورينيو في مقابلة مع "Rai1" الإيطالية، عند سؤاله حول إمكانية التدريب في الدوري السعودي: "أعتقد أنني سأذهب وأدرب هناك، نعم.. لكن ذلك اليوم لن يكون غدا أو بعد غد". (روسيا اليوم)
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