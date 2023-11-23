نادي كرة قدم مصري يحقق حلم شاب فلسطيني بُترت ساقه

حقق نادي الزمالك المصري أمنية الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، الذي بُترت ساقه عام 2018، بالتواجد في مقر النادي ومقابلة نجوم الفريق.

وظهر الشاب الفلسطيني في فيديو سابق أكد فيه: "أنا زملكاوي وحلمي مقابلة ثلاثة لاعبين وهم شيكابالا ومحمود علاء وأحمد السيد زيزو، "أتمنى دخول النادي".

Advertisement

المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم أكد أن الشاب حضر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وحظي باستقبال حار وكبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وقال سالم لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة أحمد سليمان قابل نوفل ورحب به، وأوضح له أن نادي الزمالك يفتح أبوابه له في أي وقت، وهو من داعمي للقضية الفلسطينية.

وأشار سالم إلى أن مدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد هو من تواصل مع نوفل بعدما شاهد الفيديو الخاص بحلمه في التواجد بالنادي، ورتّب زيارته لتدريبات الفريق ومقابلة كافة نجومه المفضلين.









