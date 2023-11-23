مدرب برشلونة يختبر لاعبا عربيا لحل أزمة غافي

يبحث المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هرنانديز، عن حلول لتعويض غياب نجمه غافي الذي تعرض لإصابة بليغة، وذلك قبل مباراته ضد رايو فاليكانو، يوم السبت المقبل، في الجولة 14 من الدوري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب بفريق الرديف في مران اليوم الخميس.

وأضافت أن مدرب الفريق الكتالوني يختبر بعض المواهب الشابة تحسبا لنجاح أحد اللاعبين في تعويض غياب غافي.

ونشرت الصحيفة الكتالونية، أن من بين هذه الأسماء، اللاعب الإسباني، محمد مخلص، ذا الأصول المغربية، إضافة إلى زملائه أليكس جاريدو، كاسادو، أوناي، ميكاييل، وآنخيل ألاركون.

وانضم محمد مخلص (23 عاما) لرديف برشلونة قادما من نادي أندورا الإسباني، في كانون الثاني 2023، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وتتدرج محمد مخلص، بين منتخبات الناشئين في إسبانيا، وشارك في 32 مباراة بقميص "البلوغرانا"، سجل خلالها هدفا إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

ونقلت صحيفة "سبورت" عن مصدر أن فرص لحاق تير شتيغن بمواجهة فاليكانو، تبلغ 50%، حيث يشعر بتحسن، ولكنه فضل الحصول على راحة إضافية، وسيحسم مدى جاهزيته بشكل نهائي، غدا الجمعة.

ويحتل فريق برشلونة، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري "لا ليغا" برصيد 30 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.