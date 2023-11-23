تير شتيغن يتوج بجائزتي أفضل لاعب وحارس في "لا ليغا"

حصل الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة، على جائزتي "دي ستيفانو" كأفضل لاعب ، و"زامورا" كأفضل حارس في الدوري الإسباني "لا ليغا" عن موسم 2023.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها حارس مرمى بجائزة أفضل لاعب متفوقا على أقرانه من النجوم في المراكز الأخرى، بفضل المستوى الذي أظهره الدولي الألماني مع فريقه.

وشارك تير شتيغن في 38 مباراة في الموسم الماضي بالدوري، استقبل خلالها 18 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 26 مباراة في الموسم الماضي، وهو ما استحق عليه أيضا جائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى.

في الوقت نفسه، فاز زميليه بيدري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني بتصويت الجماهير، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجائزة هداف الدوري برصيد 23 هدفا.

كما حصد إيمانول ألغواسيل، مدرب ريال سوسيداد، بجائزة أفضل مدير فني، وفاز خوسيلو، مهاجم إسبانيول المعار هذا الموسم إلى ريال مدريد، بجائزة أفضل مهاجم إسباني.