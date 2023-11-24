بعد اختفائه 3 سنوات.. اليكم سرّ ظهور لاعب كوريا الشمالية في السعودية

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بعد اختفاء ومصير مجهول لأكثر من 3 سنوات، عاد لاعب كوريا الشمالية الذي احترف في أندية إيطالية لكرة القدم، هان كوانغ سونغ، للظهور مجددا مع منتخب بلاده، في مباراتين بتصفيات بطولة كأس العالم.وسجل هان كوانغ سونغ، هدفا خلال فوز منتخب بلاده على ميانمار، الثلاثاء، بستة أهداف لهدف، وذلك بعد ظهوره لأول مرة منذ 3 سنوات، يوم 16 تشرين الثاني، في مباراة ضد سوريا أقيمت في السعودية، وخسرتها كوريا الشمالية بهدف نظيف.واشتهر المهاجم صاحب الـ25 عاما، بكونه أول كوري شمالي يسجل هدفا في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حتى أنه انتقل بشكل مفاجئ إلى العملاق الإيطالي، يوفنتوس، عام 2019 ثم لاحقا إلى الدحيل القطري.لكن مسيرته تعطلت بعدما أجرت بلاده في 3 سبتمبر عام 2017، تجربتها النووية السادسة، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض قائمة عقوبات على الدولة الآسيوية بسبب المخاوف من أن "أنشطة مستمرة متعلقة بالصواريخ النووية والبالستية تزعزع استقرار المنطقة وخارجها".وتطلبت العقوبات من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التوقف عن تقديم تصاريح العمل لمواطني كوريا الشمالية في ولاياتهم القضائية.وبحسب تقرير، الجمعة، لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن الحكومة الإيطالية لم تقرر ترحيل اللاعب حينما كان يحترف بأندية داخل أراضيها، لكن حينما انتقل إلى قطر، قررت الدولة الخليجية اتخاذ هذه الخطوة.لعب هان مباراة مع ناديه الدحيل القطري يوم 21 آب 2020، قبل الاختفاء بشكل كامل دون سماع أي أخبار عنه أو عن مكان وجوده، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية.وأشار تحقيق سابق للشبكة، إلى أن اللاعب "عاد إلى روما بعد ترحيله من قطر، وظل داخل أحد سفارات كوريا الشمالية حتى عودته إلى بيونغ يانغ في آب عام 2021، بسبب الإغلاق الذي صاحب جائحة كورونا، وتسبب في عدم قدرته على العودة".من هو هان كوانغ سونغ؟نقلت "نيويورك تايمز" عن أستاذ العلوم الرياضية في جامعة دايجون بكوريا الجنوبية، كيم هيونغ تاي، قوله إن اللاعب يعتبر بمثابة "بطل خارق في كوريا الشمالية".وُلد هان في العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، عام 1998. ولا يُعرف الكثير عن حياته باستثناء التحاقه بمدرسة بيونغ يانغ الدولية لكرة القدم المرموقة التي تأسست بسبب حب زعيم البلاد، كيم جونغ أون، المعروف للرياضة.وأصبح اللاعب أكبر قصة نجاح لجهود كيم بتحويل البلاد إلى قوة رياضية، حيث تم اختياره من قبل مركز اكتشاف المواهب الإيطالي "آي إس إم أكاديمي".وفي عام 2015، حزم الفتى الطموح حقائبه نحو بيروجيا، عاصمة منطقة أومبريا بوسط إيطاليا، شمال العاصمة روما، جنبا إلى جنب مع زميله الكوري الشمالي، تشوي سونغ هيوك.وأمضى هان عاما واحدا على الأقل في الأكاديمية، قبل أن يخوض تجربة ناجحة مع فريق شباب كالياري، الذي مهّد له الطريق نحو احتراف كرة القدم.