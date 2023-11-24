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رياضة

أنشيلوتي في أزمة كبيرة.. إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

Lebanon 24
24-11-2023 | 03:08
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تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ضربة جديدة قبل مواجهة قادش، بعد غد الأحد على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة 14 من الليغا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن البرازيلي رودريغو جويس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
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وأضافت: "عاد رودريغو إلى مدريد في الساعات الأولى من صباح الخميس، ولم يتدرب مع الفريق حيث وجد انتفاخ في الركبة نتيجة لكدمة تعرض لها".
 
وأوضحت: "ريال مدريد يثق أنها ليست إصابة خطيرة، وأنه سيتم التعامل معها عبر العلاج الطبيعي، لكن مشاركته ضد قادش لازالت محل شك".

وحال تأكد غياب رودريغو، سيكون أنشيلوتي في أزمة كبيرة، خاصة وأنه يفتقد لفينيسيوس جونيور الذي سيغيب لفترة بداعي الإصابة. (كووورة) 
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