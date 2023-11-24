أنشيلوتي في أزمة كبيرة.. إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

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تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ضربة جديدة قبل مواجهة قادش، بعد غد الأحد على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن منافسات الجولة 14 من الليغا.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن البرازيلي رودريغو جويس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.وأضافت: "عاد رودريغو إلى مدريد في الساعات الأولى من صباح الخميس، ولم يتدرب مع الفريق حيث وجد انتفاخ في الركبة نتيجة لكدمة تعرض لها".