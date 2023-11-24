إسبانيا.. النيابة تطالب بعقوبة "ستدمر حياة" أسطورة برشلونة

تطالب النيابة الإسبانية بالسجن 9 سنوات لأسطورة نادي برشلونة بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي.

ويدور الأمر حول المدافع البرازيلي داني ألفيس، البالغ 40 عاما، والمتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، في كانون الثاني الماضي، حسبما أعلن مكتب المدعي العام.

كما طالب ممثلو الادعاء، نجم برشلونة السابق، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

Advertisement

وأشارت صحيفة El Periódico أيضا إلى أنه تم طلب قضاء ألفيش لـ10 سنوات من الحرية الخاضعة للإشراف القانوني كعقوبة أخرى في نفس القاضية.

وبات داني ألفيس دون فريق حتى الآن، بعدما قرر أونام المكسيكي، فسخ عقد اللاعب المخضرم، نتيجة التهمة الموجهة إليه.

(وكالات)