Advertisement

رياضة

إسبانيا.. النيابة تطالب بعقوبة "ستدمر حياة" أسطورة برشلونة

Lebanon 24
24-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1133956-638364263240428276.jpg
Doc-P-1133956-638364263240428276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تطالب النيابة الإسبانية بالسجن 9 سنوات لأسطورة نادي برشلونة بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي.

 

ويدور الأمر حول المدافع البرازيلي داني ألفيس، البالغ 40 عاما، والمتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، في كانون الثاني الماضي، حسبما أعلن مكتب المدعي العام.

 

كما طالب ممثلو الادعاء، نجم برشلونة السابق، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

 
Advertisement

وأشارت صحيفة El Periódico أيضا إلى أنه تم طلب قضاء ألفيش لـ10 سنوات من الحرية الخاضعة للإشراف القانوني كعقوبة أخرى في نفس القاضية.

 

وبات داني ألفيس دون فريق حتى الآن، بعدما قرر أونام المكسيكي، فسخ عقد اللاعب المخضرم، نتيجة التهمة الموجهة إليه.

 
(وكالات)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:42 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:08 | 2023-11-24
06:31 | 2023-11-24
04:42 | 2023-11-24
03:08 | 2023-11-24
02:00 | 2023-11-24
00:05 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24