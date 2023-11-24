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رياضة
سيّارته تحطمت والوسائد الهوائية انفجرت.. لاعب كرة قدم شهير يتعرّض لحادث سير غريب!
Lebanon 24
24-11-2023
|
06:31
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تعرّض اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، لحادث سير في مدينة بريشيا الليلة الماضية.
تلك الواقعة حدثت مساء أمس، الخميس، على بعد كيلو متر واحد من كشك رسوم الطريق السريع، وسببها الرئيسي هو فقدان بالوتيلي للسيطرة على سيارته.
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وقالت صحيفة "توتو سبورت" عن تفاصيل الحادثة: "بالوتيلي فقط السيطرة على سيارته أودي Q8 السوداء واصطدم بالحائط، سيارته تحطمت والوسائد الهوائية انفجرت".
وأضافت: "المارة ساعدوا ماريو ولكنه رفض ركوب سيارة الإسعاف كما رفض كذلك الخضوع لاختبار الكحول، وهو السلوك الذي قد يضعه في ورطة لو ثبت أن عينته كانت إيجابية وقت وقوع الحادث".
وأشارت الصحيفة إلى أن بالوتيلي بدأ الركض فور وصول الإسعافات الأولية ولكنه سقط على الأرض، ليقوم الفريق الطبي بمساعدته مرة أخرى، وتبين في النهاية عدم تعرضه لإصابات خطيرة باستثناء جرح في جبهته.
يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 33 سنة يلعب حاليًا بنادي أضنة دمير سبور التركي، ونجح في تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات مع الفريق هذا الموسم. (جول)
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