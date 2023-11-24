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رياضة

القديس الصغير.. والد رودريجو يفتح النار على ميسي

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:00
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شن والد رودريغو جويس مهاجم منتخب البرازيل وريال مدريد هجوما على ليونيل ميسي، عقب الأزمة بين نجله والأرجنتيني، خلال مواجهة المنتخبين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

 

وانفعل رودريغو على ميسي بعد عودة لاعبي الأرجنتين من غرفة تبديل الملابس، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب "التانغو" 1-0، وقال له "أنتم جبناء".

 

ونشر إريك جويس والد رودريغو على حسابه الشخصي على "إنستغرام" صور لميسي وهو يشتبك مع نجله رودريغو، وأيضا وهو يشتبك مع ماتياس أوليفيرا مدافع أوروغواي وعلق: "القديس الصغير الذي لا يسبب مشاكل لأحد. هل هناك أي شخص متفاجئ؟".

 
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يذكر أن رودريغو تعرض لإساءات عنصرية في الأيام الأخيرة على حساباته في جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعد اشتباكه مع ميسي، مما دفعه لإصدار بيان للرد وتضامن معه زميله فينيسيوس جونيور.

 

وأدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "التصرفات العنصرية"، وأشار إلى أنه سيواصل العمل دون كلل لإزالة "هذه الآفة" من كرة القدم.

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