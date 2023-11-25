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رياضة

الأرجنتين تلحق هزيمة جديدة بالبرازيل

Lebanon 24
25-11-2023 | 01:00
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أطاح المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت سن 17 عاما، بنظيره البرازيلي من الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في إندونيسيا.

 
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وألحق براعم الأرجنتين هزيمة ساحقة بمنافسيهم البرازيليين بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما امس، بالعاصمة جاكارتا.

 

ويدين منتخب "التانغو" بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه كلاوديو إتشيفيري، الذي أحرز أهدافه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (28، 58، 71) من زمن اللقاء.

 

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة، مع نظيره الألماني، الذي تغلب بدوره على منتخب إسبانيا بهدف وحيد سجله مهاجمه باري برونر عند الدقيقة 64 من طريق ركلة جزاء.

 
(روسيا اليوم)

 

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