مستشفى "ريال مدريد" يعجّ بالاصابات… وهذا حلّ أنشيلوتي

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يعاني "ريال مدريد" الإسباني بإشراف المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. من أزمة كبيرة إذ يعجّ مستشفى النادي بالإصابات المؤثرة.فخلال فترة التوقّف الأخيرة، ضربت الإصابات البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سيغيب على إثرها عن الملاعب شهرين ونصف الشهر بسبب إصابته بتمزّق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى.كما يفتقد "الريال" خدمات الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي أصيب بتمزّق في أربطة الركبة أثناء وجوده مع منتخب "الديوك" ، وأيضاً غود بيلينغهام الذي غادر معسكر منتخب إنكلترا لمعاناته من إصابة في الكتف، مع تواصل غياب الثلاثي المصاب منذ فترة طويلة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا غولر، فيما يبدو موقف الحارس كيبا أريزابالاجا غامضاً في ظل عدم شفائه نهائياً من الإصابة التي تعرّض لها.وبات البرازيلي رودريغو غوس، أحدث مشاكل الفريق الملكي مؤخراً بعد تعرّضه لإصابة في موقعة السوبر "كلاسيكو" بين "البرازيل" و"الأرجنتين" التي انتهت لصالح "التانغو" بهدف دون رد.وعلمت صحيفة "آس" الإسبانية أنه على الرغم من حقيقة أن رودريغو لعب 90 دقيقة كاملة ضد الأرجنتين في ملعب "ماراكانا"، إلا أن الجناح البرازيلي الشاب انتهى به الأمر إلى إنهاء المباراة وهو يعاني من الألم.ووصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلى مدريد في وقت مبكر من صباح الخميس، وبعد بضع ساعات من الراحة ذهب إلى مقر تدريبات "ريال مدريد"، حيث بقي في صالة الألعاب الرياضية ولم يخرج إلى التدريب الجماعي مع زملائه بسبب تعرضه لضربة تسببت في تورّم ركبته.الجهاز الطبي لـ "ريال مدريد" يثق بأن المشكلة ليست خطيرة بالنسبة لرودريغو، ويأمل أن يتم حلّها من خلال العلاج الطبيعي، وأن يكون اللاعب متاحاً في الأسابيع الحاسمة المقبلة.وفي ظل تلك الإصابات المؤلمة بالنسبة لـ "الريال"، يحاول "الملكي" أن يتحضّر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقاته المقبلة، ولهذا قرّر أنشيلوتي الاعتماد على قطاع الناشئين في قيادة هجوم الفريق في الفترة المقبلة، لحين عودة المصابين بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.ووفقاً لما أشار إليه التقرير، فإن هناك 5 مرشحين من فريق الشباب، يدرس أنشيلوتي الاستعانة بأحدهم لتدعيم صفوف الفريق، في الفترة المقبلة لمواجهة الغيابات والإصابات.ويعتبر المهاجم جونزالو غارسيا توريس، المرشح الأقوى لقيادة هجوم "الميرينغي" في الفترة القادمة، بعدما حصل المهاجم الشاب صاحب الـ 19 عاماً على إعجاب الجهاز الفني لـ "ريال مدريد"، بسبب قدرته على إنهاء الهجمات بشكل مميز.يذكر أن "ريال مدريد" يحلّ ضيفاً ثقيلاً على حساب "قادش"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل.