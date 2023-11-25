Advertisement

خاص

مستشفى "ريال مدريد" يعجّ بالاصابات… وهذا حلّ أنشيلوتي

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
25-11-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1134229-638364999776554103.png
Doc-P-1134229-638364999776554103.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني "ريال مدريد" الإسباني بإشراف المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. من أزمة كبيرة إذ يعجّ مستشفى النادي بالإصابات المؤثرة.

فخلال فترة التوقّف الأخيرة، ضربت الإصابات البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سيغيب على إثرها عن الملاعب شهرين ونصف الشهر بسبب إصابته بتمزّق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى.
Advertisement

كما يفتقد "الريال" خدمات الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي أصيب بتمزّق في أربطة الركبة أثناء وجوده مع منتخب "الديوك" ، وأيضاً غود بيلينغهام الذي غادر معسكر منتخب إنكلترا لمعاناته من إصابة في الكتف، مع تواصل غياب الثلاثي المصاب منذ فترة طويلة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا غولر، فيما يبدو موقف الحارس كيبا أريزابالاجا غامضاً في ظل عدم شفائه نهائياً من الإصابة التي تعرّض لها.

وبات البرازيلي رودريغو غوس،  أحدث مشاكل الفريق الملكي مؤخراً بعد تعرّضه لإصابة في موقعة السوبر "كلاسيكو" بين "البرازيل" و"الأرجنتين" التي انتهت لصالح "التانغو" بهدف دون رد.

وعلمت صحيفة "آس" الإسبانية أنه على الرغم من حقيقة أن رودريغو لعب 90 دقيقة كاملة ضد الأرجنتين في ملعب "ماراكانا"، إلا أن الجناح البرازيلي الشاب انتهى به الأمر إلى إنهاء المباراة وهو يعاني من الألم.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلى مدريد في وقت مبكر من صباح الخميس، وبعد بضع ساعات من الراحة ذهب إلى مقر تدريبات "ريال مدريد"، حيث بقي في صالة الألعاب الرياضية ولم يخرج إلى التدريب الجماعي مع زملائه بسبب تعرضه لضربة تسببت في تورّم ركبته.

 الجهاز الطبي لـ "ريال مدريد" يثق بأن المشكلة ليست خطيرة بالنسبة لرودريغو، ويأمل أن يتم حلّها من خلال العلاج الطبيعي، وأن يكون اللاعب متاحاً في الأسابيع الحاسمة المقبلة.

وفي ظل تلك الإصابات المؤلمة بالنسبة لـ "الريال"، يحاول "الملكي" أن يتحضّر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقاته المقبلة، ولهذا قرّر أنشيلوتي الاعتماد على قطاع الناشئين في قيادة هجوم الفريق في الفترة المقبلة، لحين عودة المصابين بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.

ووفقاً لما أشار إليه التقرير، فإن هناك 5  مرشحين من فريق الشباب، يدرس أنشيلوتي الاستعانة بأحدهم لتدعيم صفوف الفريق، في الفترة المقبلة لمواجهة الغيابات والإصابات.

ويعتبر المهاجم جونزالو غارسيا توريس، المرشح الأقوى لقيادة هجوم "الميرينغي" في الفترة القادمة، بعدما حصل المهاجم الشاب صاحب الـ 19 عاماً على إعجاب الجهاز الفني لـ "ريال مدريد"، بسبب قدرته على إنهاء الهجمات بشكل مميز.

يذكر أن "ريال مدريد" يحلّ ضيفاً ثقيلاً على حساب "قادش"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:30 | 2023-11-25
01:00 | 2023-11-25
23:20 | 2023-11-24
11:00 | 2023-11-24
08:08 | 2023-11-24
08:00 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24