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رياضة

"فيفا" يفتح إجراءات تأديبية في أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

Lebanon 24
25-11-2023 | 03:30
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، امس،أنه  "سيتخذ إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني، بعد الشغب الجماهيري الذي أدى إلى تأخير انطلاق المباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم "2026.

 

وتأخر انطلاق المباراة التي جمعت الغريمين اللدودين، الثلاثاء، على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، التي فازت فيها الأرجنتين 1-0، لنحو نصف ساعة، بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الطرفين.

 

ودخل الملعب الشهير في حالة من الفوضى، حيث حاول اللاعبون عبثا إقناع الجماهير بوقف الإشكال، وتقدم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي زملاءه الذين توجهوا إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يعودوا إلا بعد وقف أعمال العنف.

 

وردت الشرطة على الشغب باستخدام الهراوات، مما أدى إلى إصابة العديد من المشجعين.

  

 ومن الممكن أن يتعرض البلدان لغرامات مالية بالإضافة إلى خوض مباريات دولية على أرضهما مع إغلاق جزئي أو كلي لملعبيهما، وهما العقوبتان الأكثر شيوعا.

(سكاي نيوز)
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