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رياضة

أنشيلوتي يرشح لاعبه السابق لتدريب ريال مدريد.. من هو؟

Lebanon 24
25-11-2023 | 08:16
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رشح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أحد نجوم الفريق الملكي السابقين لتعويضه في سانتياجو برنابيو مستقبلا.
 
وعن إمكانية توليه تدريب منتخب البرازيل عقب نهاية الموسم الجاري، قال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة قادش، المقررة غدا الأحد ضمن منافسات الليجا: "أنا فخور بارتباط اسمي بأكبر منتخب في العالم.. لكني أمتلك عقدا هنا في ريال مدريد".
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وأضاف: "حتى ينتهي عقدي مع ريال مدريد، لن أتحدث عن مستقبلي".
 
وبشأن ارتباط تشابي ألونسو، نجم الميرينجي السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي، بقيادة الفريق العاصمي، قال أنشيلوتي: "يمكنه أن يصبح مدربا لريال مدريد في المستقبل، دون أدنى شك".

واختتم: "يمكنه القيام بهذه المهمة، لديه كل القدرات ليكون مديرا فنيا جيدا.. أنا معجب به وبطريقة قيادته لليفركوزن.. إنه أحد أكثر المدربين الذين أحبهم". (كووورة) 
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