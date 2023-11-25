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رياضة

المغرب يودع كأس العالم للشباب

Lebanon 24
25-11-2023 | 11:00
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خرج منتخب المغرب من الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم للشباب تحت سن 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، إثر هزيمته أمامه نظيره المالي (0-1) اليوم السبت.

ويدين منتخب مالي بالفضل في انتصاره للاعبه إبراهيم ديارا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء على استاد "ماناهان - Manahan Stadium" بمدينة سوراكارتا الإندونيسية. (روسيا اليوم) 
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