المغرب يودع كأس العالم للشباب

خرج منتخب المغرب من الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم للشباب تحت سن 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، إثر هزيمته أمامه نظيره المالي (0-1) اليوم السبت.



ويدين منتخب مالي بالفضل في انتصاره للاعبه إبراهيم ديارا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء على استاد "ماناهان - Manahan Stadium" بمدينة سوراكارتا الإندونيسية. (روسيا اليوم)

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