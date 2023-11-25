في الدوري الألماني.. ليفركوزن يقتنص الصدارة

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اقتنص باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني بالفوز على فيردر بريمن 3-0، في إطار الجولة 12 من البطولة.وسجل ثلاثية ليفركوزن لاعب الوسط البلجيكي أوليفييه ديمان الذي سجل هدف بالخطأ في مرماه (ق9) من المباراة، والظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ (ق42)، والظهير الإسباني أليخاندرو غيرمالدو (ق76).بهذه النتيجة يتصدر ليفركوزن البطولة برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 11 نقطة في المركز 12.