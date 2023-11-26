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رياضة

بعد شجار نونيز مع غوارديولا.. كيف علّق مدرب "ليفربول"؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 02:00
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يعتقد مدرب "ليفربول"، يورغن كلوب، أن فريقه تخطى اختباراً صعباً بعدما تعادل مع مانشستر سيتي 1-1، ولكنه شدد على أن هناك المزيد من التحديات الكبرى القادمة.

وفي تصريح له، قال كلوب: "إذا سألتني من كان الأقرب للفوز بالمباراة سأجيب  السيتي"، وأضاف: "نحن لا نتحقق عما إذا كنا جيدين مثل مانشستر سيتي، ولكن ليس الأمر أنني أنظر لفريقي وأقول إننا وصلنا للكمال، لأنني رأيت أداءً في كثير من الأحيان لم أكن راضياً عنه".
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وأردف: "أسبوع صعب للغاية بعد فترة التوقف الدولي، كيف يمكنك الحكم على هذا؟".

وقلل مدرب ليفربول من الشجار الذي حدث بين غوارديولا وداروين نونيز، وقال: "هذا الموقف في الملعب لا علاقة له بالتنافس التاريخي بين الفريقين، أعتقد أن نونيز لا يعلم أي شيء عن هذا التنافس".

وأردف: "مجرد مشاعر، لم أكن مشاركاً، ولكني أحبهما، لذلك حاولت تهدئة الموقف دون أن أعلم ما حدث بنسبة 100%، لأنني لم أفهم أي كلمة".

وختم: "غوارديولا يريد الفوز، ونحن نريد الانتصار، وفي النهاية لم ينجح أحد، لا يوجد أي شخص سعيد حقاً".
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