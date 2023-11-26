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رياضة
سيميوني يتحدث عن غريزمان.. هكذا وصفهُ
Lebanon 24
26-11-2023
|
05:00
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أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان استثنائي، لأنه دائماً لديه شيء مختلف عن اللاعبين الآخرين، مثل الهدف الذي سجله في مباراة مايوركا.
وقال سيميوني في مؤتمر صحافي عقب المباراة التي أقيمت السبت، وانتهت بفوز أتلتيكو 1-0 سجله غريزمان من رأسية (ق64): "غريزمان دائماً لديه شيء مختلف يمكن أن يظهر، اليوم راهنا على تركه يكمل المباراة رغم أننا ندرك أنه كان قد لعب مباراتين كاملتين مع منتخب بلاده، وعلينا الاعتماد عليه الثلاثاء في مباراة فينوورد بدوري أبطال أوروبا، ولكنه تعامل بشكل جيد للغاية".
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وتابع: "غريزمان لديه القدرة على قراءة ما يحدث في المباراة وتقديم ما تحتاجه منه".
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