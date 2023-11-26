مفاوضات بين سبورتنغ لشبونة ونادي الزمالك حول شيكابالا.. أين وصلت

انتشرت خلال الساعات الأخيرة تقارير صحفية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى رفض النادي البرتغالي سبورتنغ لشبونة عرض النادي المصري الزمالك بتقسيط المبلغ المالي المطلوب كغرامة لصفقة انتقال ‏اللاعب محمود عبد الرازق (شيكابالا) في 2015، من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد، التي تواجه القلعة البيضاء، وفقا لحديث عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم.

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ويقدر المبلغ بنحو مليون ونصف المليون دولار، في ظل حاجة الفريق المصري لتدعيم صفوفه خلال انتقالات شهر كانون الثاني المقبل.

وأكد أدهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المفاوضات تسير مع سبورتينغ لشبونة بوتيرة مطمئنة، ولا صحة لما أشيع حول اعتراض النادي البرتغالي على المقترحات المقدمة من مجلس إدارة الزمالك لحل الإشكالية التي تؤرق النادي خلال الفترة الأخيرة".

وكان شيكابالا قد انتقل إلى سبورتنغ لشبونة عام 2014 بعقد يمتد 4 سنوات ونصف مقابل 257 ألف دولار، مع شرط جزائي قدره 45 مليون يورو، وبعد عام ونصف ساءت العلاقة بين اللاعب المصري والجهاز الفني، ليعود إلى الزمالك من جديد.

وحصل الزمالك على خدمات اللاعب مقابل 650 ألف دولار على دفعات، لكنه لم يسدد المستحقات مما دفع الطرف البرتغالي إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفي يوليو الماضي تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا بإيقاف القيد على نادي الزمالك حتى تنتهي أزمته مع سبورتنغ.







