هددوه بالقتل.. والسبب خسارة فريق منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026

غاب مدرب منتخب ليبيريا أنسو كيتا، عن مباراة بلاده ضد غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بعد تلقيه تهديدات بالقتل من مشجعين غاضبين بعد الهزيمة أمام مالاوي.

ولم يحضر كيتا المباراة التي خسرها المنتخب الليبيري بهدف نظيف الإثنين الماضي، وهي الخسارة السادسة على التوالي لليبيريا، من أصل 7 مباريات مقابل فوز واحد تحت قيادة كيتا.

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وطالبت جماهير ليبيرية باستقالة المدرب البالغ من العمر 63 عاما بعد أن استهلت ليبيريا مشوارها في تصفيات المجموعة الثامنة بالخسارة بهدف نظيف أمام مالاوي أمس الجمعة على ملعب "صامويل كانيون دو" وهو الملعب نفسه الذي شهد الهزيمة التالية أمام غينيا الاستوائية.

وكسر المشجعون الدرع الزجاجي في المركز الإعلامي، ومنعوا عقد مؤتمر صحفي بعد المباراة بعد محاصرة غرفة تبديل الملابس التي لجأ إليها كيتا ولاعبوه لأكثر من ساعتين.

وتلقى كيتا بعد ذلك مكالمة هاتفية من نائب رئيس الاتحاد أدولفوس دولو السبت الماضي، ينصحه فيها بعدم الحضور إلى مباراة يوم الإثنين القادم حفاظاً على سلامته.

وقال كيتا لبي بي سي سبورت أفريكا "أخبرته أنني سآتي إلى المباراة، إذا أراد الليبيريون قتلي من أجل كرة القدم، فليقتلوني".

لكن كيتا غير رأيه بعد أن زارت لجنة من الاتحاد المحلي لكرة القدم الفندق الذي يقيم فيه.

من جهته قال آندي كوامي نائب وزير الرياضة الليبيري، إن كيتا تعرض للتهديد بسبب عدم فوز الفريق، مضيفا أن حياته مهمة جدا، كان من المهم أن يبقى بعيدا لإنقاذه من الهجمات".

ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد المحلي لكرة القدم ما إذا كان سيُراجع عقد كيتا، أو يُقال.





