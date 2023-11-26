Advertisement

رياضة

هددوه بالقتل.. والسبب خسارة فريق منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026

Lebanon 24
26-11-2023 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1134571-638366101869643337.jpg
Doc-P-1134571-638366101869643337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غاب مدرب منتخب ليبيريا أنسو كيتا، عن مباراة بلاده ضد غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بعد تلقيه تهديدات بالقتل من مشجعين غاضبين بعد الهزيمة أمام مالاوي.
ولم يحضر كيتا المباراة التي خسرها المنتخب الليبيري بهدف نظيف الإثنين الماضي، وهي الخسارة السادسة على التوالي لليبيريا، من أصل 7 مباريات مقابل فوز واحد تحت قيادة كيتا.
Advertisement
وطالبت جماهير ليبيرية باستقالة المدرب البالغ من العمر 63 عاما بعد أن استهلت ليبيريا مشوارها في تصفيات المجموعة الثامنة بالخسارة بهدف نظيف أمام مالاوي أمس الجمعة على ملعب "صامويل كانيون دو" وهو الملعب نفسه الذي شهد الهزيمة التالية أمام غينيا الاستوائية.
وكسر المشجعون الدرع الزجاجي في المركز الإعلامي، ومنعوا عقد مؤتمر صحفي بعد المباراة بعد محاصرة غرفة تبديل الملابس التي لجأ إليها كيتا ولاعبوه لأكثر من ساعتين.
وتلقى كيتا بعد ذلك مكالمة هاتفية من نائب رئيس الاتحاد أدولفوس دولو السبت الماضي، ينصحه فيها بعدم الحضور إلى مباراة يوم الإثنين القادم حفاظاً على سلامته.
وقال كيتا لبي بي سي سبورت أفريكا "أخبرته أنني سآتي إلى المباراة، إذا أراد الليبيريون قتلي من أجل كرة القدم، فليقتلوني".
لكن كيتا غير رأيه بعد أن زارت لجنة من الاتحاد المحلي لكرة القدم الفندق الذي يقيم فيه.
من جهته قال آندي كوامي نائب وزير الرياضة الليبيري، إن كيتا تعرض للتهديد بسبب عدم فوز الفريق، مضيفا أن حياته مهمة جدا، كان من المهم أن يبقى بعيدا لإنقاذه من الهجمات".
ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد المحلي لكرة القدم ما إذا كان سيُراجع عقد كيتا، أو يُقال.


المصدر: الجزيرة

رياضة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:17 | 2023-11-26
08:43 | 2023-11-26
08:42 | 2023-11-26
08:03 | 2023-11-26
05:00 | 2023-11-26
02:00 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24