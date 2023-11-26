بعد مسيرة حافلة بالبطولات.. وفاة مدرّب برشلونة السابق عن 80 عاماً

توفي تيري فينابلز، مدرب منتخب إنجلترا وناديي توتنهام الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقاً، عن 80 عاماً.

وخاض فينابلز أكثر من 500 مباراة كلاعب في صفوف "تشيلسي" و"توتنهام" و"كوينز بارك رينجرز" و"كريستال بالاس"، لكن نجاحه الحقيقي جاء عبر مسيرته التدريبية، حيث تولى أيضا تدريب "كريستال بالاس" و"كوينز بارك رينجرز".

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وجاء في بيان عائلة فينابلز: "نحن محطمون تماما بخسارة الزوج الرائع والأب الذي توفى بسلام أمس بعد رحلة طويلة مع المرض"، كما طالبت العائلة "بالخصوصية في هذه الأوقات العصيبة من أجل السماح لنا بالحزن على فقدان هذا الرجل الجميل الذي كنا محظوظين جدًا بوجوده في حياتنا".





وفي إسبانيا توّج "فينابلز" بلقب الدوري في موسم 1984 /1985 وفاز مع "توتنهام" بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 1991، كما قاد منتخب إنجلترا لبلوغ المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا عام 1996 على أرضه، بعد فوز تاريخي على هولندا 4 -1 ، قبل الخسارة على يد ألمانيا بركلات الجزاء الترجيحية.