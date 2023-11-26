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رياضة

هل ينتقل إيكاردي إلى النادي الملكي؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 08:43
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ربما قد بضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق غلطة سراي التركي إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقاً لما صرحه وكيل اللاعب.
وذكرت "ماركا" الإسبانية نقلاً عن نظيرتها التركية "فاناتيك"، أن بينو زعم وجود اتصالات جارية بين إيكاردي والفريق الملكي حول احتمال انتقاله إلى البيرنابيو في يناير/كانون الثاني القادم.
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وقال وكيل إيكاردي "أنا في مدريد الآن. لم يقدم ريال مدريد أي عرض رسمي لإيكاردي، لكننا نتحدث مع مسؤولين في الفريق".
وتابع "سأذهب إلى إسطنبول يوم الاثنين المقبل للقاء إردن تيمور، نائب رئيس غلطة سراي.. ثم سأقضي بعض الوقت مع ماورو. لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر في الوقت الحالي".
ولعب الدولي الأرجنتيني السابق (30 عاما) 21 مباراة مع فريقه التركي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل 16 هدفا، بينها هدفين في دوري أبطال أوروبا وقدم 5 تمريرات حاسمة.
وأظهر المهاجم السابق لإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، أنه لا يزال لديه كثير ليقدمه، بعد أن أنهى الموسم الماضي برصيد 23 هدفاً و8 تمريرات حاسمة.
واضطر النادي الملكي ريال مدريد لعقد صفقات على مستوى خط الهجوم منذ بداية الموسم بعد معاناته من نقص في اللاعبين، وازدادت الأمور تعقيداً بعد إصابة فينيسيوس جونيور الذي لن يعود قبل شباط المقبل.



المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة - وكالات

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