بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يوماً.. أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بحديثه عن غزة فماذا قال؟ (فيديو)

انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب في غزة.



وبعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يوما، انتقد أبو تريكة في الأستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بقناة "بي ان سبورتس" القطرية، صمت العالم بشأن ما يحدث نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة، عقب الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.

في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على #غزة.. لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة ينتقد صمت العالم بشأن جرائم الاحتلال في غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/95TE15qrWV — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2023 Advertisement

وقال أبو تريكة: طالما غزة مش بخير أنا مش بخير 50 يوما.. العالم المنافق صامت، 50 يوما 20 ألف شهيد ماتوا".



وأضاف: "50 يوما 8 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا، 50 يوما عديد من آلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم فهم لا يفقهون".



وتابع: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات العالم، العالم الذي يقول على نفسه حر، كيف يكون حراً؟ هذه هي القضية الوحيدة في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، وأنتم تصمتون عن الباطل ولا تنصرون الحق".



وأتم: "والله العظيم لننصر الحق، فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين". (روسيا اليوم)