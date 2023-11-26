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رياضة

لصوص استولوا على هاتفه وسيارته الفاخرة.. لحظات مرعبة عاشها مهاجم البرازيل! (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2023 | 13:47
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تعرّض مهاجم المنتخب البرازيلي السابق لكرة القدم فريد، لعملية سطو مسلح ومطاردة من قبل لصوص استولوا على هاتفه المحمول وسيارته الفاخرة ذات الدفع الرباعي.

وبحسب صحيفة ذا "صن"، فإن فريد أجبر على الخروج من سيارته تحت تهديد السلاح في عملية سطو مسلح مرعبة، قبل أن يركض خلف شجرة للاختباء من اللصوص.

وأظهرت لقطات الفيديو 3 رجال يخرجون من سيارة بيضاء لملاحقة فريد، ويجبرونه تحت تهديد السلاح على الخروج من سيارته الرباعية الدفع.

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وحدثت الواقعة عقب خروج فريد يوم الخميس الماضي، من ملعب "ماراكانا" بعد حضوره مباراة فريقه السابق فلومينينسي أمام نادي ساو باولو (1-0) في الدوري المحلي.

فريد كان قد بقي في ملعب "ماراكانا" عقب انتهاء المباراة لعقد جلسة غير رسمية مع لاعبي ومسؤولي فلومينينسي.

وقد استولى اللصوص على هاتف فريد المحمول وسيارته الفاخرة الرباعية الدفع، بينما استلقى اللاعب البرازيلي على الرصيف ووجهه في الأرض في لحظة من الرعب المطلق.

يذكر أن فريد (40 عاما) هو ثاني أكبر هداف في تاريخ نادي فلومينيزي برصيد 199 هدفا في جميع المسابقات، إضافة لتمثيله فرق أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في البرازيل وليون الفرنسي الذي حقق معه 3 ألقاب للدوري في الفترة من 2006 إلى 2008. (روسيا اليوم)

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