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رياضة

أمام "السيتي".. صلاح يحطم رقماً قياسياً جديداً

Lebanon 24
26-11-2023 | 14:54
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سجل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي، رقما قياسيا شخصيا جديدا في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي يوم السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وساهم صلاح في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بعد التمريرة الحاسمة لزميله ألكسندر أرنولد الذي سجل التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليوقف ليفربول سلسلة انتصارات مانشستر سيتي على أرضه والتي استمرت لمدة 23 مباراة.
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ورفعت التمريرة الحاسمة لصلاح، مساهماته في الأهداف ضد مانشستر سيتي إلى 17 مساهمة في 20 مباراة فقط.

ويملك النجم المصري 11 هدفا وست تمريرات حاسمة ضد بطل الدوري الإنكليزي. (العربية)
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