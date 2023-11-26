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رياضة

محمد صلاح يكشف عن وجبته المفضلة.. هل تخلّى عن "الكشري" المصري؟

Lebanon 24
26-11-2023 | 23:00
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كشف النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، عن وجباته المفضلة.

وكان محمد صلاح يذكر دائما خلال مقابلاته التلفزيونية أو الصحفية أن الوجبة المفضلة لديه هي "الكُشَري"، لكن خلال مقابلته مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، كان رد النجم المصري مختلفا بشأن طبيعة الوجبة التي سيتناولها طوال حياته.
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وقال محمد صلاح: "أحب السوشي، ولكن إن كنت سأختار وجبة واحدة طوال العمر فستكون الباستا".

وأضاف: "أختار الباستا بأي نوع، ربما أختار تلك التي تكون بالصلصلة الحمراء".

هذا الأمر جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءل عما إذا كان صلاح قد تخلى عن الكشري الذي لا طالما أحبه. (روسيا اليوم)
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