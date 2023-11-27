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رياضة

أستون فيلا يقدم هدية ثمينة لفريق ليفربول بالمجان

Lebanon 24
27-11-2023 | 01:00
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ألحق فريق أستون فيلا هزيمة مفاجئة بمضيفه توتنهام في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء امس، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

 

ولكن فريق أستون فيلا رصد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من، مدافعه الإسباني باو توريس، والمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، في الدقيقتين (45، 61) على الترتيب.

 

وحقق نادي أستون فيلا انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف خلف ليفربول.

 

بينما مني فريق توتنهام بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

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