Advertisement

رياضة

لبنانية وزوجة لاعب شهير.. صديقة عائلة ميسي تكشف حقيقة انفصاله وهذا ما قالته

Lebanon 24
27-11-2023 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1134772-638366716202863716.jpeg
Doc-P-1134772-638366716202863716.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تداول أنباء عن وجود أزمة بين النجم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، نفت اللبنانية دانييلا سمعان، وهي زوجة سيسك فابريغاس، اللاعب الإسباني السابق، الأخبار بشأن ما تردد.

وكان الصحافي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز كشف في وقت سابق، أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميلان والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخراً يعيش أزمة حقيقية مع زوجته أنتونيلا روكوزو تهدد علاقتهما وتنذر بوقوع الطلاق بينهما.
Advertisement

وزعمت تقارير أخرى أن نجم إنتر ميامي كان على علاقة غرامية مع الصحافية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز، وأن علاقته الزوجية مع أنتونيلا على وشك الانتهاء.

وشددت دانييلا سمعان، التي تحظى بعلاقة رائعة مع عائلة ميسي، على أن هذه الأخبار غير صحيحة، وقالت في رد عبر تطبيق "إنستغرام": كل ما ينشر ليس له معنى، وليس له أي حق".
 
 
 
وتزوج ميسي من أنتونيلا في عام 2017، بعدما ارتبط بها منذ طفولته، ولديهما ثلاثة أبناء: تياغو وماتيو وسيرو.(العربية)


رياضة

فنون ومشاهير

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2023-11-27
01:00 | 2023-11-27
23:00 | 2023-11-26
15:59 | 2023-11-26
14:54 | 2023-11-26
13:47 | 2023-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24