لبنانية وزوجة لاعب شهير.. صديقة عائلة ميسي تكشف حقيقة انفصاله وهذا ما قالته

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بعد تداول أنباء عن وجود أزمة بين النجم ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، نفت اللبنانية دانييلا سمعان، وهي زوجة سيسك فابريغاس، اللاعب الإسباني السابق، الأخبار بشأن ما تردد.وكان الصحافي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز كشف في وقت سابق، أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميلان والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخراً يعيش أزمة حقيقية مع زوجته أنتونيلا روكوزو تهدد علاقتهما وتنذر بوقوع الطلاق بينهما.وزعمت تقارير أخرى أن نجم إنتر ميامي كان على علاقة غرامية مع الصحافية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز، وأن علاقته الزوجية مع أنتونيلا على وشك الانتهاء.وشددت دانييلا سمعان، التي تحظى بعلاقة رائعة مع عائلة ميسي، على أن هذه الأخبار غير صحيحة، وقالت في رد عبر تطبيق "إنستغرام": كل ما ينشر ليس له معنى، وليس له أي حق".