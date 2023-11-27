فضيحة كبيرة بطلها نجم تنس عالمي.. قام بتصوير زوجته السابقة سرّاً في غرفة نومها بعد انفصالهما!

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يواجه نجم التنس الأرجنتيني السابق ديفيد نالبانديان، الذي وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون في عام 2002، اتهاما بتركيب كاميرا في غرفة نوم زوجته السابقة بعد انفصالهما.وقد أصيبت الشريكة السابقة للنجم العالمي أراسيلي تورادو، التي كانت في علاقة معه بين أيلول 2022 وحزيران 2023، بصدمة كبيرة بعد اكتشافها وجود كاميرا مخفية في الشقة التي عاشا فيها في إيطاليا بعد انفصالهما، وقام شقيق أراسيلي بالكشف عن هذه الكاميرا.وقالت أراسيلي البالغة من العمر 29 عامًا في لائحة الاتهام: "كانت صدمة لا يمكن وصفها: لم تقتصر المراقبة على رؤيتي فحسب، بل كان يتجسس عليّ عارية!".ورغم إبلاغ الشرطة بالواقعة، فإن عدم توفر أدلة كافية أدى إلى إسقاط التهم.ووصل ديفيد نالبانديان إلى المركز الثالث عالميًّا، ويحمل إنجاز فوزه بـ 11 بطولة فردية، فضلًا عن وصوله إلى نهائي ويمبلدون في عام 2002. (فوشيا)