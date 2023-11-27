هل هدف روني أجمل هدف أم النجم الواعد أليخاندرو؟

تم اختيار هدف الفوز الذي سجله واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق في مرمى الغريم سيتي خلال مواجهة الديربي عام 2011، أجمل هدف بالدوري الممتاز الإنجليزي خلال استطلاع رأي العام الماضي.

لكن يبدو أن المراقبين بدلوا آراءهم بعد مشاهدة الهدف المذهل الذي سجله الأرجنتيني الواعد أليخاندرو غارناتشو في انتصار يونايتد على إيفرتون 3 - صفر الأحد.

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وسجل اللاعب البالغ عمره 19 عاماً هدف الافتتاح عندما قابل تمريرة عرضية من ديوغو دالوت بتسديدة خلفية طائرة في الزاوية اليمنى العليا العكسية لمرمى الحارس جوردان بيكفورد، لتنعقد مقارنات فورية بهدف مهاجم يونايتد السابق روني.

وقال غاري نيفيل قائد يونايتد السابق والذي كان يعلق على اللقاء لمحطة سكاي سبورتس: لا أستطيع أن أصدق ذلك لا أعتقد أنني كنت في ملعب رأيت فيه ركلة خلفية بهذه الجودة، كنت هناك في اليوم الذي سجل فيه روني هدفه في قمة مانشستر، لكن هدف غارناتشو يفوق الخيا.

من جهته، قال الدولي البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، إن الهدف الرائع الذي سجله زميله غارناتشو يثبت أن المراهق الأرجنتيني يمكن أن يصبح لاعباً مميزاً.

ومنح غارناتشو جماهير نادي الشياطين الحمر لمحة ساحرة عن إمكاناته الهائلة، وأظهر براعة وتقنية رائعتين، الأمر الذي دفع زميله فرنانديز للتحدّث عن قدرته على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. وقال قائد يونايتد: «هو أمر مدهش، شيء من خارج هذا العالم، على ما أعتقد.

واحتفل غارناتشو بهدفه على طريقة نجم يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.







