Advertisement

رياضة

إنريكي عن لقاء نيوكاسل: سنلعب كما لو أنها مباراة نهائية

Lebanon 24
28-11-2023 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1135086-638367544800187697.jpg
Doc-P-1135086-638367544800187697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم  إنه سيتعامل مع مواجهة فريقه أمام ضيفه نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء باعتبارها مباراة نهائية.

ويلعب سان جرمان في المجموعة السادسة التي تتمتع فرقها الأربعة بفرصة للتأهل، ويأمل الفريق الفرنسي في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه في مباراة اليوم بباريس.
Advertisement

وأوضح إنريكي خلال مؤتمر صحفي "سنخوض المباراة في ملعب باركدي برينس، وأتوقع أجواء رائعة. نحتاج حقا إلى المشجعين
وأن يكون الاستاد مليئا بأجواء أكثر حماسا وتشجيعا من المعتاد".


وأضاف "سنلعب هذه المباراة كما لو أنها نهائي. في هذا المستوى، تكون المباريات التي نلعبها على أرضنا هي الرئيسية ويمثل الجمهور ميزة خاصة لنا، ونتوقع دعما مدهشا".

وتابع: "يتمتعون بالقوة البدنية والقدرة على الضغط بقوة. سيكون هناك الكثير من الضغط. إذا شاهدتم مباراتهم الأخيرة أمام تشيلسي، فإن الوضع البدني لا يزال على حاله. نعلم أن هذا سيكون الوضع مجددا غدا، وعلينا أن نكون جاهزين".
وخسر سان جرمان عندما حل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في تشرين الأول الماضي 4-1، وبعد فوز الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على تشيلسي 4-1 يوم السبت الماضي، يستعد إنريكي لخوض مباراة أخرى صعبة.

وفاز سان جرمان في مبارياته المحلية الست الأخيرة ليتصدر الدوري الفرنسي، لكن المدرب لا يزال ينتظر الكثير من فريقه، حيث قال: "مستوى الفريق ليس كما أريده، لكننا في مرحلة الاستكشاف، يمكننا أن نحصل على المزيد من لاعبينا والذهاب إلى أبعد من ذلك. يعجبني ما أراه بالفعل. أشعر بالفعل بالكثير من الرضا لكن لا يزال هناك مجال كبير للتحسن".

وتفصل ثلاث نقاط فقط بين متصدر المجموعة بروسيا دورتموند الألماني والمتذيل نيوكاسل، لكن سان جرمان بإمكانه التقدم إذا فاز على الفريق الإنكليزي وفشل ميلان الإيطالي في الفوز على دورتموند.

وعن فرص ناديه، قال إنريكي "نحن في مجموعة صعبة ومستويات الفرق فيها متقاربة، المباراة القادمة ستكون حاسمة إذ يمكن تحديد وضع المجموعة بعد الجولة الخامسة. لكن من الممكن أيضا حسم كل شيء في اليوم الأخير، لكنني أعلم أن فريقي جاهز للغد ويمكنه القيام بأمور رائعة".

ويحتل باريس سان جرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند ويتقدم بنقطة واحدة على ميلان بينما يملك نيوكاسل أربع نقاط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:39 | 2023-11-28
03:24 | 2023-11-28
02:09 | 2023-11-28
23:00 | 2023-11-27
11:10 | 2023-11-27
08:10 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24