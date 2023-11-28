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رياضة

رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل

Lebanon 24
28-11-2023 | 02:09
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في حادثة غير مألوفة، انشغلت الأوساط الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي بردة فعل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر السعودي على "خطأ" ارتكبه الحكم أثناء المباراة وكان لصالحه.
فقد انتشر مقطع فيديو يظهر رفض اللاعب الأشهر قرار الحكم الذي أعطاه ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة أمام نظيره برسبوليس الإيراني على ملعب "الأول بارك"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وظهر رونالدو وهو يشرح للحكم بأن قراره غير صائب، وأن ضربة الجزاء ليست صحيحة، فالكرة ليست ركلة جزاء ليتم إلغاؤها في بداية المباراة بعدما رفع اللاعب إصبعه غير موافق للحكم.

إلا أن هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، بل تسببت لقطة رونالدو فى إذهال كل وسائل الإعلام حول العالم، حيث انتشرت صوره ومعها إشادات بموقفه المثالي.
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