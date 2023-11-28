بعد اصابته في المباراة الاخيرة.. اليكم التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقه النصر السعودي ضد ضيفه برسيبوليس الإيراني يوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



ولم يكمل رونالدو المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.

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وغادر رونالدو الملعب مباشرة بعد استبداله وتوجه إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو كشف عن معاناته من كدمة متوسطة في الرقبة.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو تلقى على إثر تلك الكدمة العلاج الطبيعي فور مغادرته الملعب.



ومن جانبه، كشف أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، السعودي ثامر الشهراني، أن رونالدو تعرض لإصابة على مستوى الرقبة وضغط من الحارس ومن ثم سقوط الرأس على الأرض.

وأضاف الشهراني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس"، أن مثل تلك الإصابة غالبا تكون على عضلات الرقبة وأعلى الظهر بسبب ردة الفعل السريعة التي تعرض لها.



وأوضح خبير إصابات الملاعب أن إصابة رونالدو إذا كانت عضلية فقط فلن يغيب بسببها عن الملاعب.



ومن المنتظر أن يخضع رونالدو لفحص دقيق مع الطاقم الطبي للنصر من أجل الوقوف على حجم إصابته.



ومن المقرر أن تبين نتيجة الفحص الطبي لرونالدو موقفه من المشاركة في لقاء الديربي بين الهلال والنصر المنتظر إقامته الجمعة المقبل.



ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.