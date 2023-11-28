مونديال الناشئين.. ألمانيا تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى النهائي

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صعد المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة حاليا في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني 4-2، اليوم الثلاثاء، بضربات الجزاء الترجيحية، إثر انتهاء مباراتهما في نصف النهائي بالتعادل 3-3.يلتقي المنتخب الألماني في النهائي، الفائز في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي المقررة اليوم بين منتخبي فرنسا ومالي.وافتتح المنتخب الألماني التسجيل بهدف للاعب باري برونر في الدقيقة التاسعة، ثم رد المنتخب الأرجنتيني بثنائية سجلها أوغستين روبرتو في الدقيقتين 36 و45.وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب الألماني عبر هدفين سجلهما برونر وماكس مورستيد في الدقيقتين 58 و69، لكن روبرتو جدد أمل المنتخب الأرجنتيني عندما أكمل الثلاثيته بهدف التعادل 3-3 في الثواني الأخيرة من المباراة.وظل التعادل قائماً حتى صافرة النهاية ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز ألمانيا 4-2.وسجل للمنتخب الألماني إيريك دا سيلفا موريرا وروبير رامساك وفيصل حرشاوي وباري برونر، بينما أهدر فين جلتش.أما المنتخب الأرجنتيني، فسجل له خوان جيمينيز وخوان فيلالبا بينما أهدر فرانكو ماستانتونو وكلاوديو إتشيفيري.