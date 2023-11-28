بايرن يقترب من تمديد عقد نوير

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ذكرت صحيفة سكاي سبورت أن الحارس الألماني مانويل نوير قريب جداً من تمديد تعاقده مع بايرن ميونيخ.وقالت إن صاحب الـ37 عاماً على وشك تمديد عقده مع بطل ألمانيا حتى 2025.وكشفت الصحيفة أن المحادثات متقدمة للغاية بين الطرفين، وقالت إنها اقتربت من الانتهاء بنسبة 100%.وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد للإعلان بعد عن تمديد التعاقد أو مدة التجديد، غير أن المفاوضات جارية في اتجاه إيجابي، وغالباً ما سيتم الإعلان قبل نهاية العام الجاري.