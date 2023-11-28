سيرجيو راموس يحطم رقم قياسي جديد بعدد البطاقات الحمراء

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عزز سيرجيو راموس رقمه القياسي في عدد البطاقات الحمراء التي تلقاها خلال مسيرته، إذ بات أول لاعب إسباني يصل إلى 30 طرداً في المباريات الرسمية.ورفع مدافع إشبيلية رصيده من البطاقات الحمراء إلى 21، بعد أن نال بطاقة حمراء في الدقيقة 88، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، الأحد.الطرد كان الأول للقائد السابق لريال مدريد، منذ عودته إلى إشبيلية الصيف الماضي، وعزز صدارته قائمة اللاعبين الذين تلقوا بطاقات حمراء في مسيرتهم.راموس (37 عاماً) وسّع الفارق بينه وبين وصيفه المدافع السابق لإشبيلية وأتلتيكو مدريد بابلو ألفارو، الذي طُرد 18 مرة خلال مسيرته في الدوري الإسباني.خلال حقبته في ريال مدريد، نال راموس 26 بطاقة حمراء، بما في ذلك 8 بشكل مباشر في كل المسابقات.وفي باريس سان جيرمان، طُرد مرتين خلال موسميه مع النادي الفرنسي.اللافت أن راموس لم يُطرد ولو لمرة واحدة، خلال 180 مباراة خاضها مع المنتخب الإسباني.وبعد المباراة كتب راموس على "إكس": "الخسارة دائماً مؤلمة، لكن الأمر يكون أكثر إيلاماً إذا كان على هذا النحو ومع إجراء مؤسف قلّص خيارات الفريق. كرة القدم لا تسامح، لكنها تتيح فرصاً جديدة. (فرصتنا تحين) الأربعاء، وهو الوقت المناسب للتحدث حيث نعرف ذلك وعلينا فعل ذلك".ويشير راموس إلى مباراة مقررة الأربعاء، بين إشبيلية وأيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.