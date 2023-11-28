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رياضة
مدرب بايرن ميونيخ عن لاعبه مولر: "أدرك أنه ليس سعيداً لكنه يبقى أسطورة"
Lebanon 24
28-11-2023
|
16:00
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اعترف مدرب بايرن ميونيخ، توماس توخيل، بأنه يُدرك عدم شعور المهاجم الدولي الألماني توماس مولر بالسعادة بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وقال المدرب البالغ من العمر 50 عاماً: "بالطبع هو ليس سعيدًا بسبب الاستبعاد من تشكيلة الفريق. لكن توماس مولر سيظل دائماً لاعباً مميزاً".
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وأضاف "إنه يعلم أن لديه دائماً الفرصة للمشاركة كأساسي. فهو يعرف احترامي له. توماس هو أسطورة بايرن. أنا أتفهم النقاش في هذا الموضوع ".
ويلعب ابن الـ34 عاماً دوراً ثانوياً فقط في تشكيلة النادي البافاري تحت قيادة توماس توخيل، وكان المدرب الألماني أشاد سابقاً بالمهاجم المخضرم، مؤكداً أنه قادر على مواصلة اللعب على أعلى مستوى.
ويمتد العقد الحالي للاعب مع بايرن ميونيخ حتى 30 حزيران 2024، وخاض معه 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم في كل المسابقات، مسجلاً هدفين، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة مجانية.
جدير بالذكر ان مولر يُصنف كأكثر لاعب تتويجاً في تاريخ بايرن ميونيخ، حيث فاز بـ 12 لقباً في الدوري الألماني ولقبين في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال مسيرته الطويلة مع العملاق البافاري.
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