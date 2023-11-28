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رياضة

ما قصة رحلة دالاس التي أغضبت لاعبي برشلونة؟

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:00
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تسود مشاعر الغضب وسط لاعبي فريق برشلونة لكرة القدم بسبب عرض اقترحه مجلس الإدارة بإقامة مباراة ودية بمدينة دالاس الأميركية ستؤدي إلى تقليل أيام إجازة اللاعبين.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة آخر لقاء له في 2023 أمام ألميريا يوم 20 كانون الأول، ثم يحصل اللاعبون على إجازة لمدة 10 أيام بمناسبة أعياد رأس السنة، ثم ستكون أول مباراة في الليغا بعدها بأسبوعين ضد لاس بالماس يوم 3 كانون الثاني 2024.
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وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن إدارة "البلوغرانا" عرضت على اللاعبين خوض مباراة ودية في مدينة دالاس ضد نادي كلوب أميركا.

وسيترتب عن ذلك تقليل فترة إجازة اللاعبين لاسيما أن هناك رحلة ذهاب مدتها 14 ساعة، وأخرى إياب تمتد لنفس المدة، بجانب احتمال حدوث إصابات داخل الفريق.

وكشفت "سبورت" أن سبب قبول إدارة برشلونة لخوض المباراة، اقتصادي بحت، حيث سيحصل البارسا الذي يعاني من ضائقة مالية على 4 ملايين يورو مقابل تخلي اللاعبين عن يومين من مدة الإجازة.

واشتكى لاعبو برشلونة من هذا الأمر، وأبلغوا الجهاز الفني والإدارة أنهم لا يريدون الذهاب، ويرون أنها مخاطرة كبيرة بسبب الإرهاق الذي من المتوقع تعرضهم له حال القيام بها.

ولتهدئة روع اللاعبين الغاضبين تقدمت إدارة البارسا بعرض مكافأة تبلغ 100 ألف يورو لكل لاعب إذا وافقوا على خوض المباراة الودية.

وتبدو مدة الإجازة غير كافية لإعادة شحن البطاريات للمرحلة الحاسمة من الموسم، خصوصا أنها قد تضع لقب كأس السوبر الإسباني على المحك.
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