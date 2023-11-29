استبعاد ميسي من التشكيلة المثالية للدوري الأميركي

وجه الدوري الأمريكي لكرة القدم صدمة غير متوقعة إلى النجم ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، باستبعاده من التشكيلة المثالية للبطولة في الموسم المنصرم.

وتم اختيار التشكيلة المثالية من قبل ممثلي وسائل الإعلام ولاعبي الدوري الأمريكي والجهاز الفني لأندية الدوري، وجاء ذلك وفقا لموقع الدوري الأمريكي الرسمي على الانترنت.

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ورغم التأثير الكبير للاعب الأرجنتيني الحائز على الكرة الذهبية لـ8 مرات في تاريخه، على مردود إنتر ميامي، ولكن ذلك لم يكن ذلك كافيا لضمه ضمن قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.