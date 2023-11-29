Advertisement

رياضة

استبعاد ميسي من التشكيلة المثالية للدوري الأميركي

Lebanon 24
29-11-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1135453-638368458122441688.jpeg
Doc-P-1135453-638368458122441688.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجه الدوري الأمريكي لكرة القدم صدمة غير متوقعة إلى النجم ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، باستبعاده من التشكيلة المثالية للبطولة في الموسم المنصرم. 

 

وتم اختيار التشكيلة المثالية من قبل ممثلي وسائل الإعلام ولاعبي الدوري الأمريكي والجهاز الفني لأندية الدوري، وجاء ذلك وفقا لموقع الدوري الأمريكي الرسمي على الانترنت.

 
Advertisement

ورغم التأثير الكبير للاعب الأرجنتيني الحائز على الكرة الذهبية لـ8 مرات في تاريخه، على مردود إنتر ميامي، ولكن ذلك لم يكن ذلك كافيا لضمه ضمن قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.

 

وضمت التشكيلة: المهاجمين جورجيوس ياكوماكيس (أتلانتا)، وكوتشو هيرنانديز (كولومبوس كرو)، ودينيس بوانجا (لوس أنجلوس).

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-11-29
03:30 | 2023-11-29
01:00 | 2023-11-29
23:00 | 2023-11-28
16:00 | 2023-11-28
14:00 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24