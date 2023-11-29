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رياضة

غوارديولا يكيل المديح لهالاند بعد رقم قياسي جديد

Lebanon 24
29-11-2023 | 03:30
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كال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح للاعبه إرلينغ هالاند بعدما أضاف رقما قياسيا آخر لسجلاته الليلة الماضية.

 

وأصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الدقيقة 54، الذي قاد به انتفاضة سيتي للفوز 3-2 على رازن بال شبورت لايبزيغ ليضمن صدارة المجموعة السابعة قبل جولة على نهاية دور المجموعات. 

 

وقال غوارديولا مازحا حين طلب منه صحفيون التعليق على إنجاز هالاند: "مرة أخرى؟ هل يجب أن أخبرك مرة أخرى؟ للمرة المليون أنا منبهر حقا. فزنا اليوم. حقق هالاند رقما قياسيا آخر. تهانينا. إنه لاعب رائع. قلتها كثيرا السعادة لا تسعنا بما يفعله هالاند. نحن نحبه، ليس فقط للأهداف التي يسجلها، ولكن لأشياء أخرى كثيرة".

 

واستغرق الأمر من هالاند 35 مباراة فقط ليصل إلى 40 هدفا محطما رقم رود فان نيستلروي البالغ 45 مباراة.

 
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لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لغوارديولا هو أن هالاند بدأ صحوة سيتي بعد شوط أول بطيء للغاية تركهم متأخرين بهدفين للمرة الأولى في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 2018.

 

وقال غوارديولا إنه يأمل أن يتعلم لاعبوه من هذه المباراة المتقلبة.

 

 

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