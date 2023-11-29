بينما تعلن صديقته انفصالهما .. نيمار يفاجئ الهلال بحالته

أعلنت برونا بيانكاردي صديقة نيمار جونيور الانفصال عنه رسميا أمس، بعد فترة من تدهور العلاقة بينهما، عقب انتشار أخبار عن خيانة اللاعب لها في أكثر من مناسبة.

وطالبت بيانكاردي في ستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، من الجميع، عدم ربط اسمها بالساحر البرازيلي.

وأكدت برونا في رسالتها، على أن الشيء الوحيد الذي يربطها بنيمار دا سيلفا جونيور "حاليا"، طفلتيهما مافي، التي ولدت مؤخرا.

وبينما تعلن برونا هذه الأنباء، ظهر نيمار في حالة "غير المبالي"، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة أثناء متابعته لمباراة الهلال بالأمس أمام نافباخور الأوزبكي، داعما للفريق من منزله.

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كما نشر البرازيلي بالطريقة نفسها، صورته في غرفة تلقيه العلاج الطبيعي، معلقا: "عملية الاستشفاء جارية طوال الوقت". (روسيا اليوم)