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رياضة

بينزيما يحيب آمال أحد مشجعيه

Lebanon 24
29-11-2023 | 23:00
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اقتحم أحد المشجعين الملعب خلال مواجهة نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للقاء النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه قبل الخطوة الأخيرة الفاصلة.
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وحاول المشجع التملص من قبضة الأمن لبضع لحظات وسط متابعة من بنزيما، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب دون التقاط صورة مع نجمه المفضل أو حتى مصافحته.

وشارك بنزيما في المباراة التي انتهت بفوز فريق "النمور" 2-1، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في التشامبيونزليغ الآسيوي.

وجاءت الأهداف عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدفين نظيفين في الدقيقتين 30 و34 قبل أن يرد المضيف بواسطة الإيطالي مارتن بواكيي (78).

وتعد هذه المباراة هي الثانية للنجم الفرنسي بنزيما البالغ 35 عاما، في مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024-2023، ومازال يبحث عن هدفه الأول.


المصدر: روسيا اليوم

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