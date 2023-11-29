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رياضة
طريقة غير متوقعة.. محمد صلاح يكشف كيف يتواصل مع مئات المشجعين دون علمهم
Lebanon 24
29-11-2023
|
15:30
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كشف النجم الدولي محمد صلاح عن طريقة تواصله مع مئات من مشجيعه دون علمه عبر لعبة الشطرنج عبر الإنترنت باسم وهمي.
وقال صلاح إنه مدمن على لعبة الشطرنج يومياً ويتقنها ويتمتع بقدرة استثنائية على تحليل الحركات والتخطيط الاستراتيجي والتحدي العقلي الذي توفره هذه اللعبة.
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ولا تقتصر حياة النجم المصري على كرة القدم فقط، إذ يملك جناح ليفربول مجموعة من الهوايات المختلفة، أبرزها لعبة الشطرنج.
وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "ألعب الشطرنج وأنا مدمن عليها، ألعب كل يوم، حرفياً كل يوم".
وكشف صلاح أنه قرر اقتحام عالم الشطرنج عبر الإنترنت دون وضع أسماء مختلفة للتمويه عن شخصيته الحقيقة، مثل أي شخص مشهور يرغب في ممارسة هواياته بشكل طبيعي دون مضايقات من المعجبين، لذلك قرر ممارسة اللعبة مستخدما اسمه الحقيقي، ومشاركة عدد كبير من مشجعيه دون علمهم بأنهم يواجهون أحد أفضل اللاعبين في العالم.
وعلق صلاح:"أضع اسمي وبعض الأرقام، يسألني البعض: هل أنت محمد صلاح؟ أجيب: نعم، لكنهم لا يصدقون ذلك، ويقولون: أنت تكذب، أقول: نعم أنا أكذب".
من الواضح أن الفائز بدوري أبطال أوروبا 2019 من محبي مشاهدة هذه الرياضة أيضا، لكنه لا يضع نفسه في أي مكان بالقرب من أمثال ماغنوس كارلسن، بطل العالم في الشطرنج خمس مرات.
وتحدث صلاح: "أنا جيد، أنا لست ماغنوس ولكنني جيد، لا أحد لديه فرصة مع ماغنوس".
المصدر: BBC - رصد "لبنان 24"
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