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رياضة
أزمة حادة بين ميسي وسكالوني
Lebanon 24
30-11-2023
|
01:21
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بدا ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي، وقائد منتخب الأرجنتين، غاضبا من ليونيل سكالوني مدرب التانغو.
وأكدت إذاعة TN الأرجنتينية أن ميسي فوجئ بتصريحات سكالوني، التي لمح خلالها لإمكانية رحيله عن قيادة الأرجنتين عقب الفوز على البرازيل.
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وأضافت أن أحد الأشخاص أبلغ (ليو) بما قاله المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أثناء انشغال ميسي بمكالمة هاتفية داخل غرفة خلع الملابس.
وأشارت أيضا "لم يكن ميسي ولا زملاؤه في المنتخب، يعرفون أي شيء، وعندما علم ليو، كان في حيرة من أمره".
وكشفت الإذاعة الأرجنتينية أن ميسي دخل في نقاش سريع مع سكالوني، استمر 32 ثانية فقط، وأضافت أن ميسي قطع المحادثة، وترك مدربه.
وختمت TN تقريرها بأن هناك مبادئ معروفة في كرة القدم، مثل أن يعلم أي لاعب عن قرار مهم من وسائل الإعلام، لذا لا يمكن تحمل الأمر مع نجم بحجم ميسي. (روسيا اليوم)
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