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رياضة

تصنيف "فيفا".. أيّ منتخب في الصدارة؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:18
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حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم الصادر اليوم الخميس، متقدمة على فرنسا وإنكلترا التي انتزعت المركز الثالث من البرازيل.

وبعد فوزها على البرازيل في عقر دارها بالماراكانا 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم 2026، تمسّكت الارجنتين في الصدارة وأعادت البرازيل مركزين الى الوراء لتحتل المركز الخامس.
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أما فرنسا التي حلّت وصيفة كأس العالم الأخيرة قبل عام، فاستمرت في المركز الثاني بعد تعادلها الاخير امام اليونان 2-2 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

وتراجعت ألمانيا بعد خسارتيها الوديتين الاخيرتين امام تركيا 2-3 والنمسا 0-2 الى المركز السادس عشر في التصنيف.

عربيًا، بقيت المغرب التي بلغت نصف نهائي مونديال قطر الافضل واحتلت المركز الثالث عشر، امام تونس التي تقدمت 4 مراكز لتصبح في المركز 28 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم والجزائر (30) ومصر (33) والسعودية (56).

- تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- الارجنتين

2- فرنسا

3- انكلترا (+1)

4- بلجيكا (+1)

5- البرازيل (-2)

6- هولندا (+1)

7- البرتغال (-1)

8- اسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا (العربية)
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