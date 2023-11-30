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رياضة
كواليس جديدة "غريبة".. ما السبب الحقيقي وراء انفصال برونا عن والد طفلتها نيمار؟
Lebanon 24
30-11-2023
|
08:50
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أعلنت برونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار خلال الساعات الماضية، الانفصال عنه بشكل رسمي مؤكدة أن الشيء الوحيد بينهما الآن طفلتهما مافي التي وُلِدت مؤخرًا.
وقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الأربعاء، عن السبب الحقيقي وراء انفصال برونا عن نيمار، والتي جاءت عقب انتشار أخبار عديدة عن خيانة اللاعب لها.
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الصحيفة أشارت إلى أن نيمار، طلب من إحدى عارضات الأزياء، أن ترسل إليه "صور عارية لها"؛ وهو الأمر الذي أغضب برونا بيانكاردي، التي سامحته سابقًا، بعد أن أعرب عن ندمه لـ"خيانته" لها. (جول)
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